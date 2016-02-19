معنويات الشركات اليابانية تتراجع خوفاً من تباطؤ عالمي

أظهر مسح أجرته "رويترز" أن ثقة المصنعين اليابانيين ظلت منخفضة إلى حد كبير في فبراير، ومن المتوقع تدهور المعنويات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما يبرز المخاوف من تباطؤ النمو العالمي واضطراب الأسواق.



وفي علامة على الرياح المعاكسة الشديدة التي تكبح النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، كشف المسح عن أن المعنويات في قطاع الخدمات تراجعت أيضا، وإن كان من المتوقع استقرارها إلى حد ما في الأمد القريب.



ويرتبط المسح الشهري ارتباطا وثيقاً بمسح "تاناكان" الربع سنوي الذي يجريه بنك اليابان المركزي.



وأشار مسح "رويترز تاناكان" إلى أن الاقتصاد يظل ضعيفاً بعد هبوط الصادرات وإنفاق المستهلكين، ما أدى إلى انكماش الناتج في الربع الأخير.



وارتفع مؤشر "رويترز تاناكان" لمعنويات الشركات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 7 نقاط في فبراير، من 6 نقاط في يناير، بدعم من الارتفاع في مجالي التصنيع الغذائي والصناعات الدقيقة، بينما سجلت مجالات السيارات والصلب ومصافي النفط تراجعاً. ومن المتوقع أن ينزل المؤشر إلى 4 نقاط في مايو.



وأجري المسح في الفترة بين 1 و 16 فبراير الجاري، وشاركت فيه 513 شركة من الشركات اليابانية الكبيرة والمتوسطة. وجاء إجراء المسح في وقت زاد فيه العزوف العالمي عن المخاطرة وصعد الين الذي يعتبر ملاذا آمنا بقوة، ما أثر سلبا على معنويات شركات التصدير مع انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في 15 شهراً دون 111 يناً الأسبوع الماضي.



ونزل مؤشر قطاع الخدمات إلى 21 نقطة من 27 في يناير، متأثرا بشركات التجزئة والجملة. ومن المتوقع أن يستقر المؤشر دون تغيير يذكر في الأشهر الثلاثة المقبلة.