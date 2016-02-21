الهند تلغي دعوى إغراق ضد منتجات سابك السعودية

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق، إن المديرية العامة لشؤون مكافحة الإغراق في وزارة التجارة والصناعة في الهند ألغت التحقيق في قضية الإغراق المرفوعة على صادرات المملكة من منتج الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إيثلي هيكسونال "2-Ethyl Hexanol".

وكان الجانب الهندي قد فتح تحقيق إغراق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 على وارداته من مادة منتج إيثلي هيكسونال، من كل من: السعودية، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وتايبيه الصينية، والولايات المتحدة بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتعاون الفريق المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم مع الجانب الهندي في تقديم المعلومات المطلوبة، والقيام بزيارة للهند في أيلول (سبتمبر) 2015 لمناقشة القضية، وإيضاح وجهة نظر المملكة، التي أثمرت عن إلغاء التحقيق في قضية الإغراق المرفوعة على المملكة، بحكم أن هامش الإغراق ضئيل جدا، ولا يُعد أساسا لفرض رسم إغراق على المنتج المذكور، وأبقت التحقيق في الوقت نفسه على بقية موردي ذلك المنتج للهند.

وأثنى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على القرار وعلى مهنية جهات التحقيق في وزارة التجارة والصناعة الهندية في تقصي الحقائق ومراعاة الجوانب الفنية التي وردت في الدفوع القانونية التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق.