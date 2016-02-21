تراجع أرباح "أوريدو" الفصلية إلى 4.7 مليون دولار

سجلت شركة "أوريدو" في الكويت خسائر بنحو 1.4 مليون دينار ما يعادل 4.7 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بعد أن تعادلت المصروفات والإيرادات بالربع المماثل من عام 2014.

وكان المحللون قد توقعوا أن تسجل الشركة أرباحا بنحو 14.4 مليون دينار ما يعادل 48 مليون دولار.

أما على مدار السنة، فقد انخفضت أرباح "أوريدو" بنحو 40% في عام 2015 مقارنة بالعام الأسبق لتصل إلى 26.7 مليون دينار ما يعادل نحو 89 مليون دولار.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بواقع 100 فلس للسهم وذلك مقارنة بـ70 فلسا للسهم لعام 2014.

وارتفع عدد عملاء "أوريدو" بثلاثة في المئة بنهاية عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبق ليصل إلى 24 مليون عميل.