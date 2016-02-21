تفاقم خسائر "أرابتك" لـ2.3 مليار درهم بـ2015

تفاقمت خسائر "أرابتك القابضة" الإماراتية في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 360 مليون درهم، مقابل خسائر بلغت 94 مليون درهم في الربع ذاته من عام 2014.

وجاءت خسائر الشركة أعلى من التوقعات البالغة 124 مليون درهم. وتعد هذه الخسارة الفصلية الخامسة على التوالي لأرابتك.

وتكبدت "أرابتك" خسائر 2.3 مليار درهم في 2015، بمقابل أرباح قدرها 215 مليون درهم في عام 2014.

وأشار بيان الشركة أن الخسائر جاءت نتيجة استمرار الظروف الصعبة المخيمة على سوق الإنشاءات، على الرغم من تطبيق الشركة برنامج لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف.