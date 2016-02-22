نمو أرباح "البركة المصرفية" 15% إلى 24 مليون دولار

نمت الأرباح الصافية لمجموعة البركة المصرفية بـ15% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الفصل المماثل من العام 2014 لتبلغ 24 مليون دولار.



أما بالنسبة للأرباح السنوية، فقد نمت بـ7% إلى 126 مليونا و700 ألف دولار على الرغم من الأثر السلبي لقوة العملة الأميركية في كثير من الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.



في هذا السياق، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع سنتين للسهم عن العام الماضي، بالإضافة إلى ثلاثة أسهم مجانية لكل 100 سهم مملوك.