"نخيل" و"فنادق ماينور" توقعان اتفاقاً لإدارة فندق جديد

وقعت شركة "نخيل" للتطوير العقاري، في إطار خططها التوسعية في قطاع الضيافة، خطاب نوايا مع "مجموعة فنادق ماينور التايلاندية"- واحدة من كبرى شركات الضيافة الأسرع نمواً في العالم - وذلك لإدارة فندق جديد في "ابن بطوطة مول" يتكون من 372 غرفة.

ووقع خطاب النوايا في بانكوك بحضور، علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل"، وويليام هينيكي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "ماينور العالمية PCL"، الشركة الأم لمالك الفندق الدولي والمشغل والمستثمر المعروف بـ "مجموعة فنادق ماينور".

وبموجب الاتفاقية المقترحة ستعمل الأخيرة على إدارة الفندق الجديد تحت العلامة التجارية "أفاني للفنادق والمنتجعات" التابعة لها.

ويعتبر الفندق الجديد المكون من 14 طابقاً، واحداً من بين فندقين ستشيدهما "نخيل" في "ابن بطوطة مول"، وواحداً من بين 10 فنادق تعتزم "نخيل" تشييدها ضمن استراتيجيتها للتوسع في قطاع الفنادق بدبي - سيتصل مباشرة مع المول ومترو دبي، وسيضم حوض سباحة على السطح، ومطعماً مفتوحا طوال اليوم ومقهى.

يشار إلى أن توقيع خطاب النوايا، يعتبر ثاني تعاون بين شركة "نخيل" و"مجموعة فنادق ماينور" خلال 5 أشهر، وذلك بعد ما أعلنت كلا الشركتين في سبتمبر الماضي عن شراكة مخطط لها لإنشاء منتجع "أفاني" بطاقة 500 غرفة في "جزر ديرة"، الواجهة البحرية الجديدة لدبي التي تمتد على مساحة 15.3 كيلومتراً مربعاً وتطورها شركة "نخيل".

وتضم محفظة "فنادق ماينور التايلاندية" حالياً، أكثر من 17 ألف غرفة عبر 145 فندقاً ومنتجعاً وأجنحة فندقية منتشرة في 22 دولة، وتحت علامات تجارية هي: أنانتارا، أفاني، بير أكوم، أوكس، تيفولي، إليوانا، فور سيزونز، ماريوت، سانت ريجيس، راديسون بلو، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية لـ" ماينور".

ويعتبر فندق أفاني ابن بطوطة، جزءاً من توسعة "ابن بطوطة مول" البالغة مساحتها 4.7 مليون قدم مربع، وستضيف مساحة 766 ألف قدم مربع من التسوق والمطاعم والترفيه، حيث يستقطب المول حالياً نحو 22 مليون زائراً سنوياً.

يذكر أن الفندق الآخر لشركة "نخيل" في ابن بطوطة – الذي ستديره "بريمير إن" ويضم 372 غرفة - هو قيد الإنشاء حالياً والمقرر افتتاحه العام الجاري.

وتعتزم شركة "نخيل" تشييد 10 فنادق بطاقة 4,000 غرفة تقريباً وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع في قطاع الضيافة. حيث افتتحت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر أول فنادقها - "ايبيس ستايلس" سوق التنين والمكون من 251 غرفة - مع عقود لإدارة فنادق أو اتفاقات شراكة إما وقعت أو هي قيد التوقيع مع 7 آخرين.