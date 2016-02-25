إيرادات "تكنيب" تتجاوز التوقعات بالربع الأخير من 2015

حافظت شركة الخدمات النفطية الفرنسية "تكنيب" على توزيعاتها للأرباح بعد تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع في الربع الأخير من عام 2015، إلا أنها قالت إنها لا تتوقع تغييرا جوهريا فى أولويات عملائها فى قطاعي النفط والغاز.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيري بيلينكو، للصحافيين "في 2015 أظهرت تكنيب مرونة ونشاطا فى مناخ سوقي غير مسبوق، وجاء الأداء الممتاز متفقا مع التوقعات".

وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "لدينا ميزانية عمومية قوية للغاية مدعومة بإيرادات نقدية قوية وطلبيات جيدة، ما يتيح لنا تحديد أهداف واضحة جدا لعام 2016".

وارتفعت إيرادات تكنيب المعدلة خلال الربع الأخير من 2015 بنسبة 11% إلى 3.118 مليار يورو، ما يعادل 3.4 مليار دولار، فيما ارتفع صافي الدخل 27% إلى 102 مليون يورو.

وأشار متوسط توقعات المحللين إلى أن الشركة ستحقق 2.776 مليار يورو مبيعات و146 مليون يورو صافي ربح، بحسب تقديرات تومسون رويترز.

وحافظت الشركة على توزيعاتها النقدية عن أرباح 2015 عند 2 يورو للسهم.