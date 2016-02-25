رويترز: "اتصالات" تتخلى عن خطط لاقتراض ملياري دولار

صرحت مصادر لرويترز أن شركة "اتصالات" الإماراتية تخلت عن خطط لاقتراض ملياري دولار، رغم اتفاق الشركة على القروض مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية.

وكان عددٌ من الشركات في المنطقة قد سعى في الأشهر الماضية إلى الحصول على تمويلات مصرفية، مع ارتفاع التوقعات بأن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى زيادة معدلات الاقتراض.

وقالت المصادر إن الشركة أبلغت البنوك الداعمة للقرض بأنها لم تعد بحاجة للأموال كونها تملك سيولة كافية.

وكانت "اتصالات" قد اتفقت مع 10 بنوك للحصول على تسهيلات مصرفية بقيمة ملياري دولار لمدة ثلاث سنوات.