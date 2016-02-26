الخسائر تجبر "إيني" الإيطالية على تخفيض استثماراتها 20%

تعتزم شركة النفط الإيطالية "إيني" تخفيض الانفاق الرأسمالي بواقع 20%، هذا العام، بعد أن منيت بخسائر في الربع الأخير من العام الماضي، متأثرة بخفض لقيمة الأصول مرتبط بدرجة كبيرة بتهاوي أسعار النفط.



وقالت "إيني" إن صافي خسائرها الفصلية البالغ 8.46 مليار يورو (9.36 مليار دولار)، يرجع إلى الضعف الهيكلي في سوق النفط الذي قوض الربحية وقيم الأصول، إضافة إلى خفض قيمة حصتها في سايبم للمقاولات النفطية وفرساليس للكيماويات.



وأشارت الشركة التي تسيطر عليها الدولة إلى أن صافي خسائرها غير المجمعة بلغ 0.2 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015.



في غضون ذلك، قفز الإنتاج بـ 14% إلى 1.88 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لإيني في سنوات الخمس الأخيرة.