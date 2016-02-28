"ينساب" تعدل مواعيد تسعيرة الوقود.. والسهم يقفز 1.85%

قالت شركة "ينساب" إنها تلقت توضحاً من شركة "أرامكو" بشأن تحديد التاريخ الفعلي لتطبيق الأسعار الجديدة لمواد اللقيم، والذي يبدأ بعد سبع سنوات وتسعين يوماً من تاريخ التوريد الفعلي.

حيث ستنتهي فترة السماح بالنسبة لمادة البروبان بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ولمادة الإيثان خلال الربع الأخير من العام، وذلك نتيجة اختلاف فترة بدء التوريد خلال عام 2009.

وأوضح بيان الشركة أن هذا التوضيح سينعكس إيجاباً على تقديرات الزيادة في تكاليف الإنتاج الإجمالية للشركة للعام المالي الحالي، حيث ستنخفض من ستة ونصف إلى واحد في المئة.



وسوف يظهر الأثر المالي لرفع أسعار الطاقة وتعرفة الكهرباء تدريجياً ابتداءً من الربع الأول من عام 2016.