تأييد حكم الرجوع عن إزالة منشآت تابعة لـ"جازان للتنمية"

صادقت محكمة استئناف جازان على حكم القاضي بالرجوع عن حكمة بالإزالة، الذي أصدره قبل عدة أشهر بحق شركة جازان للتنمية، والذي كان على ضوء منازعة على مساحة أرض بين الشركة والغير .

يذكر أن القاضي حكم بالتريث في وقت سابق لحين التأكد من أوراق ومخططات الأمانة، وذلك بعد أن فتح أوراق القضية من جديد عقب الالتماس المقدم من محامي الشركة هشام العسكر.

وأشارت المصادر إلى أن المحامي نجح في التوصل إلى إعادة النظر في هذا القرار، مؤكدين أن هذا الأمر يعد الأول من نوعه، كونها المرة الأولى التي يعاد النظر في حكم اكتسب القطعية، من محكمة الاستئناف ضد شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق المال السعودية.

وكانت المحكمة العامة بجازان قد أصدرت حكما في نوفمبر الماضي يتضمن الرجوع عن حكم سابق بإلزامها بإزالة الإنشاءات على إحدى أراضيها.

يذكر أنه سبق أن أصدرت المحكمة حكما على شركة جازان بإزالة أبراج سكنية تملكها الشركة، في مشروعها السكني وهو موقع الخلاف المنظور، إذ تمت المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف واكتسب القطعية، واتجه الحكم للتنفيذ بالإزالة؛ إلا أنه تم إعادة النظر في هذا الحكم بعد أن تقدم المحامي المتخصص بأنظمة الشركات والقضايا العقارية هشام العسكر بطلب التماس وتمت الموافقة عليه.