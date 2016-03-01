نمو إنفاق الشركات اليابانية 8.5% بالربع الأخير

أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم الثلاثاء أن الشركات اليابانية زادت الإنفاق على المصانع والمعدات بنسبة 8.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015 مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام مما يشير الى أن استثمار الشركات ربما يفقد زخمه القوي.



وجاء ذلك بعد زيادة بلغت 11.2% على أساس سنوي في الانفاق الرأسمالي في الربع الثالث من العام الماضي.



وستستخدم هذه البيانات في حساب الارقام المعدلة للناتج المحلي الاجمالي التي من المنتظر أن تصدر في الثامن من مارس.



وأظهرت تقديرات أولية أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم إنكمش بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الفترة من اكتوبر إلى نهاية ديسمبر مع تباطؤ إنفاق المستهلكين والصادرات.

