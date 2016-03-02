8 ملايين دينار خسائر فصلية لـ"الاستثمارات الكويتية"

بلغت خسائر شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية للربع الرابع من العام الماضي، ثمانية ملايين دينار، وذلك مقارنة بأرباح بلغت مليونا ونصف المليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2014.

وعزت الشركة أسباب هذه الخسائر إلى الانخفاض في القيمة على الاستثمارات، إضافة إلى تجنيبها مخصصات لمواجهة أزمة السوق الحادة.

وأوصى مجلس إدارة "الاستثمارات الوطنية" بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي، وذلك مقارنة بتوزيع ستة فلوس لكل سهم لعام 2014.

في المقابل، سجل "المركز المالي" أرباحاً في الربع الرابع من العام الماضي، بنحو نصف مليون دينار، مقابل خسائر 2.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2014.