"دومتي" تبدأ إجراءات طرح 49% من أسهمها ببورصة مصر

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، البدء في اتخاذ إجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي بالبورصة المصرية، لعدد122.500.000 سهم عادي بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، وبما يعادل 49% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية.

وسيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين، إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، والأخرى طرح عام للجمهور، وسوف تصدر الشركة أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، على أن يقتصر الاكتتاب فيها على قدامى المساهمين البائعين من خلال الطرح أو إحدى الشركات المرتبطة بهم، على أن تكون الزيادة بإصدار أسهم لا تزيد في كافة الأحوال عن الأسهم المباعة من خلال الطرح العام والخاص، ويكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح الذي سوف يتم الإعلان عنه وفقا للنشرة المعتمدة من البورصة المصرية. وتتوقع الشركة تدبير استثمارات رأسمالية تصل إلى 300 مليون جنيه من خلال عملية زيادة رأس المال المذكورة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دومتي"، عمر الدماطي، إن عملية الطرح سيتبعها ضخ استثمارات رأسمالية جديدة لا تقل قيمتها عن 300 مليون جنيه من جانب المساهمين البائعين في الطرح ووفقا للشروط التي اعتمدتها الجمعية العامة غير العادية للشركة لدعم التوسعات المخططة بشبكة التوزيع وزيادة انتشار الشركة على الساحة المحلية وتطوير منتجات جديدة مع دراسة فرص التوسع الجذابة بأسواق القارة الإفريقية.

وأضاف أن الشركة تتطلع إلى تطوير المنتجات الحالية واستحداث شرائح إنتاجية جديدة في مصر مع دراسة التوسعات الجذابة بالأسواق المبتدئة ذات الكثافة السكانية ومعدلات الاستهلاك المرتفعة.

وقد بلغت إيرادات "دومتي" خلال عام 2014 نحو 1.129 مليار جنيه، وتجاوزت نحو 1.164 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهو ما يمثل نموا بمعدل 26% مقابل نفس الفترة من العام السابق.

وحققت مبيعات الشركة نموا سنويا مركبا بمعدل 31% بين عامي 2012 و2014 بعد طرح الشركة لمنتجات جديدة تواكب مستجدات السوق والتحول في أنماط الطلب. وتوزعت إيرادات الشركة خلال عام 2014 بواقع 92% تقريبا من مبيعات عملاء الجملة والتجزئة بالسوق المصري، بينما ترجع نسبة الـ8% المتبقية لأنشطة التصدير إلى 35 دولة تتضمن الأردن وفلسطين وليبيا والسعودية والكويت ولبنان والإمارات.

وبلغ صافي أرباح الشركة نحو 109 ملايين جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهي زيادة بواقع 77 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 32 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2014.

ومن المقرر أن تشمل عملية الطرح العام والخاص عدد 122.500.000 سهما من أسهم الشركة بحد أقصى، بما في ذلك 110.250.000 سهم مخصصة لشريحة الطرح الخاص و12.250.000 سهم لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.