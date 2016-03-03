شركات طيران أجنبية تطالب بتحويل 75% من مستحقاتها شهريا

علمت "العربية" أن الأزمة التي تواجهها شركات الطيران الأجنبية في مصر بعدم قدرتها على تحويل أموالها للخارج، لا تزال قائمة، رغم مفاوضات البنك المركزي المصري مع هذه الشركات لإنهاء المشكلة.



وكان مصدر في المركزي المصري قد صرح أمس لوكالة "رويترز" أنه تم حل جميع مشاكل شركات الطيران تماما، وتسوية المشكلة الأخيرة المتعلقة بالخطوط البريطانية بشأن تحويل الأرباح للخارج.

ومنذ أمس أيضاً، تضاربت التصريحات الصادرة من الخطوط الجوية البريطانية، التي عادت ونفت أخبارها المعلنة حول قصر عمليات البيع على حاملي بطاقات الائتمان فقط، وإيقاف العمل مؤقتا بنظام مبيعات شركات السياحة والوكلاء.

وكانت "اير فرانس-كيه.ال.ام" الفرنسية الهولندية وطيرات الإمارات، قد أعلنتا أيضا عن مواجهة صعوبات مماثلة في تحويل الإيرادات من مصر.

وكانت "اير فرانس-كيه.ال.ام" قد قالت الشهر الماضي، إنها تعجز عن تحويل الإيرادات إلى خارج مصر منذ أكتوبر، وإنها طلبت الأسبوع الماضي من وزارة السياحة ومحافظ البنك المركزي المساعدة في حل مشكلة التأخيرات.

وحثت الشركة مصر على الإفراج عما يصل إلى 100 مليون جنيه مصري (13 مليون دولار)، إيرادات تعجز عن تحويلها إلى الخارج، بسبب نقص الدولار الحاد، قائلة إن "التأخيرات تزيد صعوبة العمل هناك".

وتُقدّر مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة فى مصر بحوالي 480 مليون دولار.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية في الأيام القليلة الماضية أن "الخطوط الجوية البريطانية علقت مبيعات التذاكر في مصر بالجنيه، وجعلت الحجز بالدولار أو بطاقات الائتمان بسبب عدم قدرتها على تحويل الأرباح من مصر".

فيما أوضحت الشركة في بيان خاص لـ"العربية.نت"، أنه في نوفمبر 2015، قامت بزيادة طاقتها التشغيلية على هذا الخط، واستبدال الطائرة A321 بالطائرة بوينغ 767. وتقوم حاليا بتقييم ومراجعة كافة الخطوط والطائرات التي تعمل عليها بشكل دوري، للتأكد من أن شبكة الرحلات تلبي احتياجات العملاء".

وأشارت إلى "أنه نظراً لأزمة النقد الأجنبي التي تواجه مصر في الوقت الحالي، قررت الخطوط الجوية البريطانية إجراء تغييرات مؤقتة على قنواتها البيعية، حيث يتضمن ذلك تعليق العمل بنظام مبيعات شركات السياحة والوكلاء".