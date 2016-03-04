نمو نشاط شركات العالم عند أدنى مستوى في 3 سنوات

أظهر مسح نشر أمس الخميس، أن نشاط الشركات في العالم نما في فبراير بأضعف وتيرة له فيما يزيد عن ثلاث سنوات، رغم قيام الشركات بخفض الأسعار للمرة الأولى منذ سبتمبر، وفقاً لوكالة "رويترز".

وهبط مؤشر "جيه.بي مورغان ستانلي" لإنتاج جميع الصناعات والذي يتم إعداده بمشاركة "ماركت" إلى 50.6 في فبراير من 52.6 في يناير، مسجلا أدنى قراءة له منذ أكتوبر 2012 حينما ارتفع فوق مستوى 50 وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل مؤشر أسعار المنتجين 49.7 منخفضا من 50.1 في يناير، لكن الخصم أخفق في وقف تباطؤ الطلبيات الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 50.7 من 52.8 مسجلا أدنى مستوياته في 40 شهرا.