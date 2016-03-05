شركات تكنولوجيا تطالب مصر بزيادة الاستثمار بالاتصالات

طالبت شركات تكنولوجيا الحكومة المصرية بضرورة العمل على فض التشابكات بين الجهات والوزارات المختلفة، فيما يتعلق بالمشروعات المطروحة، وأن تتبنى استراتيجية شاملة لتنمية وتشجيع الاستثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حيث نظمت شعبة الحلول المتكاملة بجمعية "اتصال"، لقاء موسعاً جمع بين الشركات الأعضاء فيها وبين عدد من المسؤولين الحكوميين بوزارة الاتصالات، حول واقع ومستقبل المناقصات الحكومية المطروحة ودور شركات القطاع الخاص فيها .

وقال رئيس شعبة الحلول المتكاملة بجمعية "اتصال"، كريم عمر: إن هناك عدداً من التحديات التي تواجهها الشركات المصرية العاملة في مجال الحلول المتكاملة الممثلة في قلة المناقصات الحكومية المطروحة في هذا الصدد رغم توافر شركات مصرية قادرة على تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الموجودة في السوق وفتح قنوات اتصال مباشرة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى أسوة بما تقوم به إيتيدا من خلال مشروعات دعم الشركات الصغيرة ".

أضاف أن طرح الحكومة لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص ppp تحسب للحكومة، خاصة أن الشركات تنتظر النتائج النهائية لمشروعات السجل التجاري والتوثيق العقاري.

وطالبت الشركات بضرورة التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة خاصة أن أغلب المشروعات المطروحة متشابكة بين أكثر من وزارة مما يسبب مشاكل لدى الشركات المحلية، خاصة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد ثاني قطاع من حيث النمو، يقوم بتمويل الموازنة العامة للبلاد، مؤكدين على ضرورة زيادة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.