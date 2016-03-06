ارتفاع أرباح "الأهلي تكافل" السنوية لـ34 مليون ريال

أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن تحقيقها نحو 34,40 مليون ريال صافي أرباح خلال العام 2015 بارتفاع قدره 14% عن العام 2014، والتي حققت فيه الشركة30,25 مليون ريال، لترتفع ربحية سهم الشركة خلال العام 2015 إلى 2,06 ريال مقابل 1,81 ريال للعام 2014.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل، بليهيد ناصر البليهيد إن تحقيق الشركة لهذه النتائج يأتي انعكاسا لاستراتيجيتها والتي تركز على استمرار نمو الأعمال في نشاط الحماية والادخار على مستوى منتجات المجموعات والأفراد مدعومة بسياسة اكتتابيه فعالة في انتقاء الأخطار وزيادة الربحية مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.

وبين البليهيد، أن الشركة تسعى ضمن خططها إلى تعزيز وتطوير قنوات البيع الحالية من خلال الارتقاء المستمر بجودة المبيعات والخدمات، إضافة إلى تطوير أنظمة التقنية بما يعزز قدرات الشركة لمواكبة متطلبات السوق وتطلعات عملائنا، لافتا إلى "أننا في شركة الأهلي للتكافل نسعى لأن نكون شركة تأمين سعودية بمعايير عالمية لتقديم منتجاتنا التأمينية، استناداً إلى القيم والضوابط الشرعية من خلال الاستخدام الأمثل لمواردنا واستحداث أفضل الحلول لتلبية احتياجات وتوقعات عملائنا وشركائنا على حد سواء".

واختتم البليهيد حديثه بالقول "إن صناعة التأمين في المملكة تعد من الصناعات الواعدة والتي لها مستقبل كبير، حيث يظهر ذلك من خلال اهتمام الجهات التشريعية بهذا القطاع ودعمه وتوجيهه بما يواكب النهضة الاقتصادية".

وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال العام 2015م 361,05 مليون ريال مقابل 340,51 مليون ريال للعام 2014م وذلك بارتفاع نسبته 6,03%. وارتفع الفائض من عمليات التأمين بنسبة 14,6% في العام 2015م إلى43,45 مليون ريال مقابل 37,91 مليون للعام 2014.

وتعتبر شركة الأهلي للتكافل لاعبا رئيسيا في سوق التأمين السعودي وإحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة التأمين التكافلي بالمملكة، التي تقدم حلولاً تأمينية إسلامية مبتكرة وبرامج حماية وادخار تتناسب مع احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية من خلال قنوات توزيع متعددة ومنتشرة في كافة أنحاء المملكة.