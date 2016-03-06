"أدبتيو" تقيم أمريكانا بـ4 مليارات دولار بعرض الاستحواذ

قيّمت مجموعة "أدبتيو" شركة "أمريكانا" الكويتية عند نحو 4 مليارات دولار، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ، ما يعتبر أعلى بـ36%، من القيمة السوقية للشركة بحسب إغلاق تداول يوم الخميس الماضي.

يذكر أن مجموعة "أدبتيو" التي تضم مجموعة من المستثمرين الخليجيين بقيادة محمد العبار، رئيس شركة إعمار الإماراتية، كانت قد وقعت مذكرة تفاهم لشراء حصة شركة "الخير الوطنية للأسهم و العقارات "المملوكة لمجموعة الخرافي" في "أمريكانا" البالغة نحو سبعة وستين في المئة، وهي مرتبطة بنتائج الفحص النافي للجهالة.

وقالت المصادر أيضا إن "أديبتيو" تسعى لتمويل الصفقة عن طريق قرض يقيمة ملياري دولار.