"أورنج" تقتحم السوق المصري بمتجر ذكي وخدمات جديدة

أعلنت شركة "أورنج"، مشغل الاتصالات الرائد في العالم، عن افتتاح أول متجر ذكي لها في السوق المصري ليكون أول متجر ذكي في مصر.

وتعتبر مصر هي الدولة السابعة التي تفتتح فيها "أورنج" فكرة "المتجر الذكي" بعد رومانيا وبولندا وفرنسا ومولدوفا والأردن وتونس.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأورنج، ستيفان ريتشارد: "كجزء من أساسيات استراتيجية الشركة المعلنة حتى عام 2020، فإن أورنج حريصة على توفير تجربة فريدة من نوعها لعملائها في مصر لتلبية احتياجاتهم من خلال ابتكار طرق جديدة للتواصل معهم وإثراء تجربتهم اليومية.

وأوضح أن السوق المصري من أكبر الأسواق المهمة للشركة في منطقة الشرق الأوسط، لذا كان من المنطقي بالنسبة لنا افتتاح متجرنا الذكي هنا، وهو المتجر السابع الذي يتم افتتاحه.

وأشار رئيس مجلس إدارة أورنج مصر ونائب رئيس أورنج التنفيذي لتجربة العملاء والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، مارك رينارد، إلى أن إفريقيا بشكل عام ومصر بشكل خاص هي أسواق مبتكرة للغاية ساهمت وساعدت أورنج على تطوير بعض الخدمات غير العادية والمثيرة للاهتمام، حيث تتمتع أورنج بنمو قوي بشكل خاص في هذه الأسواق الواعدة.

وأضاف: "أن مجالات التركيز الرئيسية للمستقبل تشمل المزيد من تطوير خدمات B2B، وتحسين خدمات الموبايل والإنترنت فائق السرعة، والدفع عبر الهاتف المحمول من خلال "Orange Money".

ويقدم متجر أورنج الجديد تجربة رقمية جديدة وفريدة من نوعها من خلال الجمع بين أحدث الابتكارات مع تقديم أفضل الخدمات من خلال موظفين على أعلى مستوى من التدريب لتلبية احتياجات العملاء حيث يقومون بإرشاد العملاء إلى الحلول التي يرغبون في استكشافها وذلك باستخدام الشاشات الرقمية واللافتات الإرشادية الموجودة في جميع أنحاء المتجر.

فكل منطقة بالمتجر لها هويتها الخاصة بما يتفق مع الاستخدامات التي تقدمها. كما يقدم المتجر للعملاء جميع الخدمات الاعتيادية بطريقة سهلة ومبتكرة، وقد تم تصميم المتجر الذكي كي يشعر العميل أن له مطلق الحرية في اختياراته.