33 مليون هاتف بمصر تتحول من "موبينيل" لـ "أورنج"

تلاشت علامة "موبينيل" اليوم من على نحو 33 مليون هاتف يستخدم شبكة موبينيل، لتحل بدلاً منها العلامة التجارية "أورنج".

وأطلقت اليوم شركة أورنج العالمية، أعمالها في مصر بعد استحواذها على شركة موبينيل، التي تعد من كبرى شركات المحمول في السوق المصري بحصة سوقية تتجاوز نحو 33% بإجمالي عدد مستخدمين يصل إلى نحو 33 مليون مستخدم لشبكة موبينيل.

وقال ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورنج، إن السوق المصري من الأسواق المهمة بالنسبة للشركة التي أصبح لديها نحو 4700 موظف كانوا يعملون بشركة موبينيل التي تحولت إلى أورنج مصر.

وأوضح أن الشركة الجديدة سوف تتبنى استراتيجية لوضع متطلبات العميل على رأس أولوياتها حتى تتمكن من الوفاء بوعدها مع العملاء في ربطهم بما هو مهم وضروري في حياتهم.

وتعتبر موبينيل من أهم وأكبر مشغل للمحمول في مصر فمنذ إنشائها في عام 1998 وهي تخدم نحو 33 مليون مستخدم للمحمول في مصر، وتستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 33% من إجمالي الحصة السوقية بمصر.

وتعتزم أورنج مصر استثمار حوالي 2.5 مليار جنيه سنوياً لتطوير الشبكات مع التركيز على تحديث خدمة نقل البيانات لمواجهة الزيادة في الخدمات ونطاق الترددات التي تستخدمها الشركة، كما ستقوم الشركة بتطوير خدمات Cloud و mobile money وخدمات الإنترنت وخدمة تجربة العملاء.

وسوف تستخدم أورنج كل إمكانياتها التقنية والسوقية وخبراتها العالمية لتعظيم فائدة أعمالها، كما لن تقتصر الخدمات التي ستقدمها الشركة على تجربة العملاء ولكن سوف تعمل على تقديم خدمات ومزايا جديدة للعملاء الحاليين في جميع أنحاء مصر.

وكان رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، قد التقى اليوم ستيفان ريشتارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورنج، ومارك رينارد، رئيس مجلس ادارة أورنج مصر، وايف جوتيه، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، ورنا عبادي نائب رئيس الشركة لقطاع العلاقات الحكومية والمبيعات بالجملة لشركة أورنج مصر.

واستعرض قيادات الشركة محاور انضمام موبينيل إلى مجموعة أورنج العالمية، الشركة الرائدة في خدمات المحمول والتي تمتلك تاريخا طويلا في خدمات الاتصالات المحمولة منذ أكثر من 22 عاما، وعملية تغيير العلامة التجارية من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل إلى أورنج مصر.

كما استعرضوا الاستراتيجية والخطط المستقبلية لمجموعة أورنج في السوق المصري والشرق الأوسط ككل خلال الفترة المقبلة، حيث يعد السوق المصري من أكبر الأسواق التي تعمل بها أورنج في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فأورنج تمتلك أكثر من 33 مليون مشترك في السوق المصري من إجمالي 100 مليون مشترك في أسواق المنطقة، كما يمثل السوق المصري ما بين 30 إلى 35 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة في المنطقة.