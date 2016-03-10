اتفاق بين "نخيل" و"العقارية" حول مشاريع جديدة بالرياض

وقعت "نخيل" الإماراتية للتطوير العقاري مذكرة تفاهم مع الشركة "العقارية" السعودية، لتقديم الدعم الفني لمجموعة من المشاريع الجديدة المتعددة الاستخدامات في مدينة الرياض وما حولها.

وبموجب هذا الاتفاق، ستقدم "نخيل" خبرتها في مجال التخطيط والتصميم العمراني، وإدارة المشاريع الإنشائية، وتصميم وإدارة مراكز التسوق التجارية، ومشاريع الضيافة وتأجيرها.

وقال رئيس مجلس إدارة "نخيل"، علي راشد لوتاه: "أثبتت نخيل قدرتها في تقديم مشاريع عالمية أُخذت فيها معايير جديدة ومبتكرة في الإبداع والتصميم والهندسة. نحن سعداء لنقل خبرتنا إلى المملكة العربية السعودية، وللعمل مع أبرز شركات التطوير العقاري، الشركة "العقارية" السعودية، التي تسعى لتوسيع محفظة مشاريعها التنموية".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة "العقارية"، عبد الرحمن المفضي: "شرعت "العقارية" في توسّع خطة أعمالها بوتيرة كبيرة وسريعة. لقد اخترنا شركة نخيل لنتمكن من الانطلاق في هذه المشاريع الجديدة وبشكل سريع، ونتطلع للاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركة "نخيل" في الحاضر والمستقبل وذلك من خلال شراكة طويلة الأمد".

وبحسب التقديرات، هناك حاجة إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية جديدة في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025، لمواكبة النمو السكاني السريع في المملكة.

ومن بين المشاريع الجديدة مشروع "الوصل"، الذي يمتد على مساحة 7,000 هكتار، ويعد مشروعا تطويريا متكاملا يضم آلاف المنازل ويقع إلى الشمال الغربي من العاصمة السعودية.

يشار إلى أن الشركة "العقارية" السعودية تأسست في العام 1976، وما زالت في طليعة التطوير العقاري في السعودية منذ نشأتها، حيث قامت بتصميم وإنشاء وصيانة وإدارة العديد من المباني السكنية والتجارية، بما في ذلك المجمعات السكنية المسورة والمجمعات متعددة الاستخدامات ومراكز التسوق.

وتشمل المشاريع الأخرى القادمة للشركة "العقارية" السعودية، مشروع سكني فاخر يضم 358 وحدة سكنية في منطقة الحي الدبلوماسي بالرياض، ومشروع القرية "ذا فليج" وهو عبارة عن مجمع سكني مسور يضم ما يقرب من 1,100 وحدة سكنية، ومساجد، ومدارس، ومراكز للتسوق، وحدائق عامة، كما أنها تطور مشروع بمساحة 10,000 هكتار يضم فندقاً وشققاً مفروشة ومحلات لتجارة التجزئة ومكاتب ومرافق ترفيهية.