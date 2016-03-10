"أمازون" تقتحم الشحن الجوي وتزاحم عمالقة القطاع

قررت مجموعة "أمازون" العملاقة، دخول مجال الشحن مع إبرام عقد أعلنت عنه شركة تأجير الطائرات الأميركية "ايه تي اس جي"، ينص على استئجار 20 طائرة "بوينغ 767" لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات.

وحصلت المجموعة التي تتخذ من سياتل (غرب الولايات المتحدة) مقرا لها، على خيار أن تصبح مساهما كبيراً في "ايه تي اس جي" مع حصة تبلغ 19.9% من رأسمال الشركة، إذا مارست هذا الحق خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعد هذه الخطوة جزءا من الاستراتيجية التي تعتمدها "أمازون" منذ بضع سنوات للحد من اتكالها على مجموعتي الشحن الأميركيتين الكبيرتين "يو بي إس" و"فيديكس" اللتين قد تتكبدان خسائر كبيرة من جراء هذا القرار.

وتطور "أمازون" خدماتها بسرعة كبيرة في مجال توزيع الطرود وتسليمها في اليوم عينه إلى عدة مدن أميركية كبيرة.

وقد خاضت مجال نقل البضائع (مع شاحنات وطائرات مع طيار ومن دونه)، كما ينوي فرعها الصيني نقل البضائع بحراً إلى الولايات المتحدة. كما حصلت على رخصة في هذا المجال من السلطات الفيدرالية الأميركية.

وتسعى "أمازون" إلى السيطرة على سلسلة التوزيع من البداية إلى النهاية.