شركة فولاذ صينية ستسرح 50 ألف موظف

أعلنت إحدى أضخم شركات الفولاذ الصينية عزمها تسريح 50 ألف موظف، فيما تسعى البلاد إلى ضبط فائض القدرات وسط تباطؤ اقتصادها الثاني عالمياً.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "ووهان" للحديد والصلب التي تملكها الدولة، ما غوكيانغ، إن قسم الصلب في المجموعة يوظف حالياً 80 ألف شخص، لكنه قد يبقي على 30 ألفا منهم فقط، في تصريح أدلاه على هامش اجتماع المؤتمر الوطني الشعبي (برلمان).

وسجل الاقتصاد الصيني في العام 2015 أبطأ نمو له منذ ربع قرن، وما زالت التوقعات بشأنه قاتمة، بعد تخفيض الحكومة في الأسبوع الماضي هدف النمو للعام 2016 إلى 6,5 - 7% بعد أن كان حوالي 7%".

وأعلنت الحكومة أنها ستخفض قدرة قطاع الصلب بحوالي 150 مليون طن في غضون خمس سنوات. لكن جزءاً كبيراً من الإنتاج جامد حاليا، حيث تعمل مجموعة "ووهان" بقدرة 70 إلى 75% بحسب ما غوكيانغ.

وسجلت أسعار الصلب هبوطاً نظرا لضعف الاقتصاد العالمي، فيما تتهم الصين من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللتين تتعاملان مع أزمات كبرى في قطاع الصلب لديهما، ببيع الصلب بأسعار متدنية في أسواقهما.