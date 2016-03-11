مفاجآت "آبل" في 21 مارس.. آيفون مصغر وآيباد للشركات

دعت "آبل" الصحافيين إلى حدث تعتزم تنظيمه في 21 مارس، تنوي الكشف خلاله عن مجموعة منتجات جديدة، أبرزها هاتف "آي فون" صغير وجهاز "آيباد" مخصص للشركات، وفقاً لما نقلته "فرانس برس".

وعلى عادتها، لم تكشف المجموعة الأميركية عن أي معلومات إضافية حول هذا المؤتمر الصحافي المرتقب، مكتفية بالتوضيح أنه سيعقد في مقرها في كوبرتينو في قلب منطقة سيليكون فالي. وقد كتبت على الدعوة الموجهة إلى وسائل الإعلام: "سنبقيكم على إطلاع".

وتتوقع مصادر صحافية أن تكشف "آبل" عن نسخ محدثة من أجهزتها الرئيسية، مثل هاتف "آي فون" وجهاز "آيباد" وساعة "آي واتش".

وقد تعرض "آبل" أيضا هاتفا مصغرا تحت اسم "إس آي" أو "5 إس آي" وجهازا لوحيا صغيرا مخصصا للشركات.

ويعقد هذا المؤتمر الصحافي عشية جلسة قضائية مهمة في كاليفورنيا، بشأن احتمال أن تقوم "آبل" بفك شيفرة هاتف "آي فون" استخدمه مهاجم قتل مع زوجته 14 شخصا بداية ديسمبر في سان برناردينو في كاليفورنيا.

وتطالب السلطات القضائية "آبل" بمساعدتها على كسر شيفرة الهاتف لكن هذه الأخيرة ترفض طلبها.

وتملك "آبل" وحدها القدرة على فك شيفرة هواتفها، لكنها ترفض تطوير برنامج يتيح اختراق معلومات زبائنها حتى بعد تلقيها أمرا قضائيا بذلك، في قضية أثارت جدلا بين المدافعين عن المعلومات الشخصية ومن يضعون الاعتبارات الأمنية في المقدمة.