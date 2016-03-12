مبيعات قطاع الاتصالات السعودي تقفز لـ72 مليار ريال

ارتفعت مبيعات شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المدرجة في سوق الأسهم السعودية العام الماضي، إلى 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، في مقابل 66 بليوناً لعام 2014، بزيادة قدرها 6 بلايين ريال نسبتها 9 في المئة بحسب صحيفة الحياة.

وترافق ذلك مع تراجع في محصلة الأرباح الصافية لعام 2015 إلى 7.2 مليار ريال، في مقابل 8 بلايين ريال في 2014. وكانت شركات الاتصالات السعودية الوحيدة بين شركات القطاع التي حققت أرباحاً صافية عن عام 2015، والربع الأخير منه.

وبلغت محصلة الأرباح الصافية عن الربع الأخير من العام الماضي 1.62 مليار ريال في مقابل خسارة قدرها 19.67 مليون ريال، قياساً الى 1.94 مليار ريال للربع السابق، بتراجع 17 في المئة.

المرتبة السادسة

ويحتل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المرتبة السادسة بين قطاعات سوق المال خلال العام الماضي، إذ بلغت مساهمته في السيولة المتداولة 5.3 في المئة تعادل 88 مليار ريال، فيما بلغت الكمية المتداولة من أسهم القطاع 4.45 بليون سهم، نسبتها 7 في المئة، نُفذت من خلال 1.37 مليون صفقة، تعادل 4.5 في المئة من الصفقات المنفذة في كل السوق البالغة 30.4 مليون صفقة.

وكان مؤشر القطاع سجل أعلى مكاسب له خلال 2015 في نهاية تعاملات 25 آب (أغسطس) الماضي عندما ارتفع بنسبة 9.07 في المئة، وبلغ حينها 1459 نقطة، بينما كانت أكبر خسارة له خلال العام الماضي 7.47 في المئة نهاية تعاملات 23 آب عندما بلغ 1373 نقطة، وبلغت محصلة خسارة مؤشر القطاع 16.5 في المئة خلال عام 2015.

وكانت «شركة الاتصالات السعودية» الرابح الوحيد بين شركات القطاع، بعد استحواذها على 70 في المئة من مبيعات القطاع بلغت 50.65 بليون ريال في مقابل 45.8 مليار لعام 2014، بزيادة 11 في المئة، حققت بها أرباحاً صافية قدرها 9.26 بليون ريال في مقابل 11 مليار ريال لعام 2014 بتراجع 15.5 في المئة.

أما إجمالي الربح فبلغ 30.45 مليار ريال مقابل 28.16 مليار ريال بارتفاع 7.77 في المئة، وبلغ الربح التشغيلي 11.86 بليون ريال في مقابل 11.63 مليار ريال بزيادة 1.95 في المئة، أما ربحية السهم فبلغت 4.63 في المئة في مقابل 5.48 ريال.