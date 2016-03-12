"هواوي" تطرح "Y6 Pro" بسعر تنافسي بالسوق المصرية

كشفت شركة هواوي لأجهزة المستهلك، النقاب عن هاتفها الجديد هواوي "Y6 Pro"، والذي يعتبر أحدث نسخة من سلسلة هواتف Y التي حظيت بنجاح هائل وإقبال كبير من قبل المستهلكين في السوق المصري، ويندرج الهاتف الجديد تحت فئة الهواتف المتوسطة والتي تناسب قطاعا عريضا من المستخدمين.

ويمتاز الهاتف الذي يأتي مع إطار مصنوع بملمس معدني بأبعاد 143 x 72 x 9.6 مللي، بشاشة قياس 5 بوصة وبدقة 1280×720 بكسل بجود HD وتدعم الشاشة خمس نقاط لمس في ذات الوقت، كما يقدم ذاكرة عشوائية بحجم 2 جيجابايت، و16 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية و تنفصل فتحة بطاقة الذاكرة عن فتحة الشريحة المزدوجة، ويأتي الهاتف الجديد الذي تطرحه الشركة في السوق المصري بثلاثة ألوان رئيسية هي: الأبيض، الأسود، الذهبي.

وقال مدير مجموعة أعمال هواوي لأجهزة المستهلك في مصر، جورج لي إن "الشركة تسعى إلى تلبية كل متطلبات المستهلكين من فئات المجتمع المختلفة، ولذلك تطرح جهازها الجديد Y6Pro بخصاص متميزة وسعر تنافسي، مشيرا إلى أن هواوي تحتل المرتبة الثانية في سوق الهواتف المحمولة في مصر وتسعى لزيادة حصتها السوقية بنهاية العام الحالي".

وأضاف: "أن الهاتف الجديد لاقى قبولا كبيرا في الأسواق التي طرحت فيه، ويتوقع أن يحظى بإعجاب الكثير من العملاء المصريين".

يمتاز Y6 PRO ببطارية التي تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير/ساعة، ويدعم خاصة الشحن السريع، وتم تزويد الجهاز بمعالج رباعي النواة من نوع MediaTek MT6582 وبسرعة 1.3 جيجاهرتز، ويدعم الهاتف سرعة عالية للوصول للإنترنت تصل الى 42 ميجابت / ث وتصل قوة الواي فاي فيه إلى 802.11 b/g/n.

يأتي Y6 Pro الذي يزن 160 جرامًا وبسمك 9.7 ميليمترات، وتصل دقة الكاميرا الخلفية 13 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويدعم الهاتف الجديد شريحتي اتصال من النوع (Micro)، ويعمل بالإصدار 5.1 لوليبوب من نظام التشغيل أندرويد.