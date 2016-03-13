"بيتي" تتطلع لزيادة مبيعاتها إلى 319 مليون دولار في مصر

قال محمد بدران، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الغذائي "بيتي" التابعة للمراعي السعودية إن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها لأكثر من 2.5 مليار جنيه، ما يعادل 319.3 مليون دولار خلال هذا العام من ملياري جنيه في 2015.

وأضاف بدران في مقابلة مع رويترز على هامش الاحتفال بوضع حجر الأساس لمصنع عصائر جديد لشركته في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة شمال غربي القاهرة "المصنع الجديد يقام على مساحة 60 ألف متر مربع. المصنع سيكون هو الأكبر والأحدث من نوعه ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط. الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 500 ألف طن سنويا بنحو 1.5 مليار عبوة."

وسيكون هذا هو المصنع الثاني لبيتي التي استحوذت المراعي السعودية وشركة بيبسيكو عليها في عام 2009 مقابل 115 مليون دولار.

وأضاف بدران قائلا أمس السبت "بدأنا الحفر في موقع المصنع والمعدات الخاصة به ستصل بنهاية هذا العام، وسنبدأ الإنتاج الفعلي من المصنع خلال الربع الأول من 2018، وتشكل استثمارات المصنع الجديد مليار جنيه. وبالانتهاء من المصنع سنكون استثمرنا نحو 2.5 مليار جنيه من إجمالي 4 مليارات وعدنا بها في 2014."

وأعلنت بيتي في النصف الأول من 2014 عن اعتزامها ضخ استثمارات نحو أربعة مليارات جنيه على مرحلتين حتى نهاية 2019 لإنشاء مصنع جديد للعصائر ومزرعتي ألبان والتوسع في مراكز التوزيع. ويجري تمويل الاستثمارات من خلال المراعي وبيبسيكو وجزء آخر قروض من البنوك.

وبيتي شركة مصرية يبلغ رأسمالها نحو مليار جنيه وهي مملوكة بنسبة 52% لشركة المراعي السعودية أكبر منتج ألبان في الخليج و48% لشركة بيبسيكو الأميركية ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة المشروبات الخفيفة.

وقال بدران الحاصل على بكالوريوس الاقتصاد وإدارة الأعمال من الجامعة الأميركية بالقاهرة في 1989 "قمنا بمضاعفة انتاج الألبان 3 مرات من 2013 وحتى الآن. وقبل رمضان سنكون ضاعفنا إنتاج الزبادي أيضا 3 مرات. لدينا 4 خطوط لإنتاج الزبادي وسنضيف خطين قبل رمضان المقبل ولدينا 6 ماكينات لإنتاج الألبان والعصائر. المصنع الجديد للعصائر سيكون به أكثر من 10 ماكينات."

وذكر أن الحصة السوقية لبيتي حاليا من الزبادي والألبان والعصير تتراوح بين 20 و25%.