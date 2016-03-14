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أميانتيت: تأييد حكم قضائي ضد شركة تابعة بالعراق

المصدر: العربية.نت
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قالت شركة أميانتيت العربية السعودية إنه تم تأييد الحكم القضائي الصادر ضد شركتها التابعة في العراق، حيث قضت المحكمة بتعويض المقاول الذي رفع الدعوى بمبلغ 33 مليار دينار عراقي، أو ما يساوي 111 مليون ريال.

وأضاف بيان الشركة أن المقاول قد استلم بالفعل 72 مليون ريال على شكل دفعات مقدمة من مالك المشروع.

وقالت أميانتيت إنها تنوي الطعن في الحكم أمام محكمة أعلى وهي محكمة التمييز، وهو قد ما يستغرق 4 أسابيع.

وبناء على ذلك، قررت الشركة زيادة المخصصات المالية لمواجهة الدعوى في حسابات شهر مارس، من 27 مليون ريال إلى 55 مليون ريال، وحتى الفصل النهائي في القضية.

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