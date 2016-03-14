"أورنج" تنفي شائعات بتواجدها في إسرائيل

نفت شركة أورنج العالمية، أنها تعمل في إسرائيل، وقالت إنها تعمل في أكثر من 25 دولة ليس من بينها إسرائيل.

وأوضحت الشركة في بيان لها، رداً على شائعات تداولها مصريون، أنها لا تعمل في إسرائيل على الإطلاق، وأنها تعمل فقط في مصر، الأردن، تونس وقريبا في المغرب بالإضافة إلى دول أوربية وإفريقية كثيرة تقترب من الـ30 دولة.

وأشارت إلى أن شركة بارتنرز مشغل خدمات التليفون المحمول بإسرائيل لم تعد تستخدم علامة أورنچ التجارية.

وقالت إن نطاق عمل الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط بدول بوتسوانا والكاميرون وساحل العاج ومصر وغينيا بيساو وغينيا كوناكري والعراق والأردن وكينيا ومدغشقر ومالي والمغرب وموريشيوس والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية والسنغال وتونس.

وفي أوروبا تعمل في دول بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ ومولدوفا وبولندا ورومانيا وإسبانيا وقبل أيام أطلقت شركة أورنج العالمية، أعمالها في مصر بعد استحواذها على شركة موبينيل، التي تعد من كبرى شركات المحمول في السوق المصري بحصة سوقية تتجاوز نحو 33% بإجمالي عدد مستخدمين يصل إلى نحو 33 مليون مستخدم لشبكة موبينيل.

وتعتبر موبنيل من أهم وأكبر مشغلب المحمول في مصر فمنذ إنشائها في عام 1998 وهي تخدم نحو 33 مليون مستخدم للمحمول في مصر، وتستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 33% من إجمالي الحصة السوقية بمصر.

وتعتزم أورنج مصر استثمار حوالي 2.5 مليار جنيه سنوياً لتطوير الشبكات مع التركيز على تحديث خدمة نقل البيانات لمواجهة الزيادة في الخدمات ونطاق الترددات التي تستخدمها الشركة، كما ستقوم الشركة بتطوير خدمات Cloud و mobile money وخدمات الانترنت وخدمة تجربة العملاء.