أكوا باور السعودية تدشن محطة طاقة شمسية بجنوب إفريقيا

دشنت جنوب إفريقيا وأكوا باور السعودية محطة طاقة شمسية قيمتها 328 مليون دولار في محافظة كيب الشمالية أمس مع مسارعة أكبر بلد صناعي في إفريقيا إلى زيادة إمدادات الكهرباء والحد من الاعتماد على الفحم.

وقال بيان إن مشروع بوكبورت للطاقة الشمسية الذي نفذه كونسورتيوم بقيادة أكوا باور سيوفر 1300 ميغاوات ساعة لتغذية أكثر من 200 ألف منزل.

بدأ بناء المحطة في 2013 بعد عرض ناجح من أكوا باور في إطار خطط جنوب إفريقيا للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

وقال يونس حسين، نائب المدير العام لوزارة التجارة والصناعة "يهدف المشروع إلى تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها. إنه يبث الثقة بتنفيذ مشاريع خضراء كبيرة في جنوب إفريقيا".

ويدفع نقص الطاقة المزمن الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة لتوليد الكهرباء بدلا من محطات مرفق إسكوم المملوك للدولة والتي يستغرق بناؤها مزيدا من الوقت.

وتواجه إسكوم التي تزود جنوب افريقيا بكل طاقتها الكهربائية تقريبا أزمة تمويل مع سعيها للإسراع ببدء تشغيل محطات كهرباء جديدة.