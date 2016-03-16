"نخيل" تستقطب أنظار المستثمرين في معرض "ميبيم"

أكدت شركة "نخيل" الإماراتية للتطوير العقاري على استقطابها المئات من المستثمرين من مختلف أنحاء أوروبا من الذين تدفقوا على جناح الشركة وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها في دبي وذلك بعد انطلاق القمة العقارية العالمية الشهيرة في كان بفرنسا الأسبوع الجاري.

وتسعى "نخيل"، المطور العقاري الوحيد المشارك من دبي في معرض "ميبيم" والممتد لمدة 4 أيام، إلى الترويج لمدينة دبي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها وذلك في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية المتنامية.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل": لقد شهد جناح الشركة في معرض "ميبيم" تدفق حشد كبير من مئات الزوار بالإضافة إلى عقدنا اجتماعات عديدة مع المستثمرين والشركاء المحتملين من الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الممتازة في دبي ويكونوا جزءاً من مستقبل المدينة الرائع.

وأضاف لوتاه: "نحن سعداء لتمثيل دبي في معرض (ميبيم)، ومما لا شك فيه أن استثماراتنا الضخمة استقطبت أنظار العديد من الزوار من شتى قارات العالم في أحد أكبر المعارض العقارية العالمية."

وتستهدف "نخيل" المطور الرئيسي لإحدى أشهر المشاريع العقارية البارزة في دبي، كبار المستثمرين والمهتمين الآخرين في الاستثمار بقطاعي الضيافة والتجزئة وذلك خلال معرض "ميبيم" الممتد ليوم الجمعة القادم.

ومن بين قائمة المشاريع التي تعرضها "نخيل" في "ميبيم"، نخلة جميرا" الأيقونة المعمارية الشهيرة على مستوى العالم، و"جزر ديرة"، الواجهة البحرية الجديدة القادمة والتي تمتد على مساحة 15.3 كيلومتر مربع.

