"زين" تتقدم في مفاوضات بيع أبراج بالسعودية والكويت

صرحت مصادر لوكالة "رويترز"، أن "مجموعة زين للاتصالات" تدرس قائمة أصحاب العروض لشراء أبراج الاتصالات التابعة لها في كل من الكويت والسعودية.

وقالت المصادر إنه في حال إبرام الصفقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، فإن الشركة ستستخدم الحصيلة لسداد بعض الديون.

وتمتلك "زين" 7 آلاف برج للاتصالات في السعودية، و1900 برج في الكويت.

وتتطلع العديد من شركات الاتصالات إلى التخارج من الأصول التي لم تعد تقدم ميزة تنافسية، بسبب تقارب مستويات جودة الشبكات والتغطية.

وتشير التقديرات إلى أن حصيلة بيع أبراج زين السعودية قد تصل إلى 500 مليون دولار.