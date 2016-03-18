"مصر للطيران" تتكبد خسائر بـ 11 مليار جنيه في 5 سنوات

أكد رئيس الشركة القابضة لـ "مصر للطيران"، شريف فتحي، أن الشركة خسرت 11 مليار جنيه منذ يناير 2011، مشيراً إلى أنها تواجه تحديات تتمثل في عدم نمو الموارد.

وأضاف فتحي في تصريحات لصحيفة "الخليج"، أن الشركة تستهدف 400 مليون جنيه أرباحاً بنهاية العام المالي الجاري، وتعمل على زيادة أسطول الشركة إلى 105 طائرات، مع رفع حجم التعاقدات الخاصة بالشركات غير التابعة لمصر للطيران، موضحاً أن الخطة الاستثمارية لجميع الشركات التابعة تتعدى 3 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن الخطة ستمول ذاتياً وعبر القروض أيضاً.

وأشار إلى أن الشركة قررت بيع 11 طائرة ذات أعمار كبيرة، ويجرى إعداد مزايدة لبيع 7 طائرات من طراز ايرباص 340 و4 طائرات من طراز بوينغ 737_500.

وأكد أن الشركة ليس في نيتها زيادة أسعار الطيران الداخلي، مثلما تم في الخطوط الدولية، مشيراً إلى أن الشركة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في زيادة سعر تذكرة الطيران، وذلك من خلال عقد اجتماعات موسعة من رؤساء الشركات، لافتاً إلى أنه لن يتم المساس بأسعار الطيران الداخلي، حيث تجري الآن دراسة لزيادة أسعار الطيران الخارجي فقط.