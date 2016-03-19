33 % من الشركات النشطة بـ"دبي المالي" أوروبية

استقبل عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي اليوم "آن ـ صوفي كيسلينغ" رئيسة مجموعة عمل الشرق الأوسط / الخليج في مجلس الاتحاد الأوروبي التي تزور المركز على رأس وفد يضم ممثلين عن 22 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صحافي صدر عن مركز دبي المالي العالمي إنه تم خلال الاجتماع استعراض شامل لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات ومجموعة الخدمات القيمة التي يوفرها المركز، باعتباره بوابة رئيسة للأنشطة المالية والتجارية بين الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، كما تم تسليط الضوء على الدور المهم الذي يقوم به المركز في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات.

وذكر كاظم أن أوروبا كانت ولا تزال سوقا مهمة بالنسبة لمركز دبي المالي العالمي، لاسيما أن الشركات الأوروبية تشكل 33 في المئة من الشركات المالية النشطة في المركز دبي المالي حاليا.

وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي يعمل باستمرار وفقا لاستراتيجيته لعام 2024 على تعزيز بنيته التحتية بدعم من الإطار التنظيمي والقانوني المعترف به دوليا لخلق بيئة تسمح لهذه الشركات بالتوسع في عملياتها بالمنطقة.