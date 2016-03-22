توقعات بخسائر كبيرة لشركات الطيران إثر هجمات بروكسل

تسبب التفجير الانتحاري الذي ضرب مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، في تعطيل عشرات الرحلات الجوية التي كان مقرراً أن تهبط أو تمر هناك، فضلاً عن أن اليورو مني بخسائر قوية فور انتشار الأنباء عن الهجمات التي استهدفت عاصمة الاتحاد الأوروبي، وأدت لسقوط قتلى وجرحى، فيما ارتفع الذهب على الفور على وقع هذه الأنباء.

وسجلت أسهم شركات الطيران أعمق الخسائر في البورصات الأوروبية، وسط توقعات بأن تؤدي هذه التفجيرات إلى تعليق الرحلات من وإلى بروكسل لعدة أيام مقبلة، وهو ما يمكن أن يكبد هذه الشركات خسائر كبيرة، وذلك قبل أيام قليلة من موسم العطلات المتزامن مع عيد الفصح المجيد (Easter).

وبحسب الرصد الذي أجرته "العربية.نت" لبيانات مطار بروكسل، فإن كافة الرحلات القادمة والمغادرة بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي تم إلغاؤها، فيما تم تحويل مسار عشرات الطائرات التي كانت متجهة إلى بروكسل وهبطت في المطارات المحيطة، وبعضها اضطر للهبوط في أمستردام أو في المطارات الفرنسية القريبة.

وبحسب الإحصاء الأولي الذي أجرته "العربية.نت" من البيانات الواردة من مطار بروكسل، فقد تم إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية كان مقرراً أن تقلع من مطار بروكسل اليوم، إضافة إلى إلغاء استقبال أكثر من 120 رحلة جوية، فيما تم تحويل مسار عشرات الرحلات إلى المطارات القريبة من بروكسل.

وألغت السلطات البلجيكية كافة الرحلات المغادرة اليوم الثلاثاء بشكل كامل، فيما أبقت الاحتمالات مفتوحة على الرحلات المجدولة غداً الأربعاء، فيما بدأت التحقيقات المكثفة من أجل جمع المزيد من المعلومات عن التفجير الارهابي الذي ضرب المطار.

ونشرت إدارة مطار بروكسل تغريدة عبر حسابها على "تويتر" اعلنت فيها إخلاء المطار وما حوله بشكل كامل، وكتبت: "لا تأتوا الى المطار، فقد تم إخلاؤه بالكامل، وتجنبوا منطقة المطار أيضاً، كل الرحلات تم إلغاؤها".

وكان انفجاران قد هزا العاصمة البلجيكية بروكسل، أحدهما ضرب قاعة المغادرين في المطار، بينما استهدف الآخر محطة للمترو في قلب المدينة تقع بالقرب من المؤسسات العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، فيما تفاوتت الأنباء عن حصيلة الضحايا حيث تتحدث وسائل الإعلام المحلية في بلجيكا عن سقوط نحو 15 قتيلاً وإصابة عشرات آخرين بجراح.

وتقول التقارير إن مطار بروكسل يخدم أكثر من 23 مليون مسافر سنوياً، كما يستقبل عشرات الرحلات الجوية يومياً.

في هذه الأثناء، أعلنت العديد من المطارات الأوروبية وشركات الطيران إلغاء الرحلات المتجهة الى العاصمة البلجيكية، حيث أعلن مطار برمنغهام في بريطانيا أن كافة الرحلات المغادرة إلى هناك تم إلغاؤها بغض النظر عن شركة الطيران المشغلة لها.

وسجل اليورو هبوطاً كبيراً في أعقاب الأنباء عن التفجيرات الدموية التي ضربت بروكسل، حيث سجل أدنى مستوى له أمام الدولار اليوم الثلاثاء عند 1.119 دولاراً، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش، فيما عاود تقليص خسائره لاحقاً ليتم تداول اليورو عند 1.1213 دولاراً، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش.