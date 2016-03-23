2.6 مليار جنيه إيرادات "هيرميس" المصرية في 2015

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي، عن نتائجها المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 2.6 مليار جنيه خلال عام 2015 رغم تقلبات الأوضاع الاقتصادية والتحديات السوقية التي خيمت على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2015.

وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 461 مليون جنيه خلال عام 2015، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 4.7% بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية المسجلة خلال عام 2014، والناتجة عن بيع حصتها في شركة السادس من أكتوبر للاستثمار "سوديك" مقابل 97 مليون جنيه.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، إن الشركة عكفت خلال عام 2015 على تقديم الاستشارات المالية وتولت تنفيذ سلسلة من أبرز الصفقات الاستثمارية التي شهدتها الأسواق العربية خلال العام الماضي، ونجحت كذلك في ترسيخ ريادتها كأكبر شركة وساطة بالأسواق العربية مع إطلاق صناديق الاستثمار الجديدة بقطاع إدارة الأصول، إلى جانب تنمية محفظة الاستثمار المباشر بمشروعات البنية التحتية في أوروبا.

ولفت عوض أن الشركة الجديدة التي أسستها المجموعة المالية هيرميس في مجال التأجير التمويلي حققت نتائج واعدة منذ انطلاق أعمالها بالسوق المصري مطلع يونيو الماضي، حيث ساهمت بنحو 20 مليون جنيه من إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة خلال عام 2015، وهو ما يؤكد ثقة الإدارة بأن نشاط التأجير التمويلي سيكون أحد القطاعات التشغيلية الرئيسية بالكيان الجديد الذي يحمل اسم المجموعة المالية هيرميس للتمويل.

وقد أظهر بنك الاستثمار مرونة عالية في مواجهة تقلبات المشهد الاقتصادي التي خيمت على أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث بلغت إيرادات بنك الاستثمار 1.05 مليار جنيه خلال عام 2015 وهو انخفاض طفيف بنسبة 6.6% بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية المسجلة خلال عام 2014.

وتمكنت الشركة من تجاوز التحديات التي واجهت أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول بفضل النمو الملحوظ بإيرادات الترويج وتغطية الاكتتاب فضلاً عن المردود الإيجابي لإطلاق شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي.

كما انعكست سياسة خفض المصروفات التي تتبناها الإدارة في تقليص إجمالي مصروفات بنك الاستثمار بمعدل 3% مقارنة بعام 2014، وهو ما أثمر بدوره عن وصول هامش صافي الأرباح التشغيلية إلى 31%، وبالتالي بلغ صافي أرباح بنك الاستثمار 200 مليون جنيه خلال عام 2015 وهو انخفاض سنوي طفيف بنسبة 3.3% في حالة استبعاد الأرباح الاستثنائية لعام 2014.

ومن جهة أخرى، ساهم بنك الاعتماد اللبناني بنحو 57% من صافي أرباح المجموعة لعام 2015 لتبلغ مساهمته 261 مليون جنيه، مدعوما بارتفاع إيرادات البنك التجاري بمعدل 13% مقارنة بعام 2014.