أمريكانا توزع 100% و52 مليون دينار أرباحاً عينية

تراجعت الأرباح الفصلية للشركة الكويتية للأغذية أمريكانا في الربع الرابع من 2015، إلى 8.6 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 14.8%.

وقالت الشركة إن أرباح عام 2015، تراجعت بنسبة 15.6% إلى 44 مليون دينار.

وأوصى مجلس إدارة الشركة الذي عقد اجتماعا ظهر اليوم الخميس بتوزيع 100 فلس أو 100% من القيمة الاسمية، وتوزيع أرباح عينية بقيمة 52 مليون دينار تمثل 133% من القيمة الاسمية أي بواقع 133 فلسا.

وتتمثل الأرباح العينية في توزيع أسهم شركة الخليج الوطنية القابضة المملوكة لأمريكانا بالكامل، حيث سيتم توزيع عدد 520 مليون سهم بحيث يحصل كل مساهم في أمريكانا على عدد 1.33 سهم من أسهم الخليج الوطنية.

وتصل قيمة التوزيعات النقدية نحو 40 مليون دينار وتعادل 90% من أرباح الشركة في 2015، وقالت الشركة إن مصدر التوزيعات أرباح العام الماضي والأرباح المرحلة.

يذكر أن نحو 67% من شركة أمريكانا مملوكة لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، وهي الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي. وينتظر السوق الكويتي نتائج الفحص النافي للجهالة لمعرفة مصير صفقة استحواذ مجموعة ادبتيو القابضة على شركة أمريكانا.