انخفاض أرباح الشركات الحكومية بالصين 14.2%

قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، إن أرباح الشركات الحكومية هبطت 14.2% في يناير وفبراير، مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، لتسجل 222.61 مليار يوان (34.2 مليار دولار)، في مؤشر على وضع الأعمال الآخذ في التدهور جراء تباطؤ الاقتصاد.



وقالت الوزارة إن أرباح شركات الحكومات المحلية انخفضت بـ 40.9% في أول شهرين من العام، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. في المقابل انخفضت أرباح الشركات المملوكة للحكومة المركزية 8.2%.



ويرجع الهبوط الحاد إلى تباطؤ نشاط الشركات خلال عطلات العام الصيني الجديد، والضعف في قطاعي الفحم والحديد، حيث قال المسؤولون الصينيون إنه من المقرر تسريح 1.8 مليون عامل في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتقليص حجم العمالة الزائدة في القطاع الصناعي.



وقالت الوزارة إن إيرادات الشركات الحكومية في يناير وفبراير باستثناء الشركات المالية، هبطت 5.8% عن الفترة المقابلة من العام السابق إلى 6.24 تريليون يوان.



وأضافت أن شركات الحديد والفحم والبترول عانت من خسائر، في حين شهدت قطاعات الأدوية والآلات ارتفاعاً في الأرباح.



وقالت أيضاً إن إجمالي حجم أصول الشركات الحكومية زاد 15.6% على أساس سنوي إلى 120.33 تريليون يوان، في أول شهرين، في حين ارتفع إجمالي حجم الالتزامات والديون 17.9% إلى 79.73 تريليون يوان.



وفي 2015، هبطت أرباح الشركات الحكومية في الصين 6.7% عن العام السابق الذي شهد زيادتها بنسبة 3.4%.