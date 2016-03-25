"ماجد الفطيم" تحقق أرباحاً بـ 3.5 مليار درهم

ارتفع صافي أرباح شركة "ماجد الفطيم العقارية" بنسبة 27% للسنة المالية المنتهية في 31 ديمسبر 2015، لتصل إلى 3527 مليون درهم، مقارنة بـ 2775 مليون درهم في السنة التي سبقتها.

وحققت الشركة عائدات إجمالية بلغت 4.15 مليار درهم بزيادة 4% عن العام 2014، بحسب صحيفة "الخليج".

وارتفعت عائدات وحدة المراكز التجارية 7%، لتصل إلى 3.35 مليار درهم، في حين بلغت عائدات وحدة الفنادق 682.1 مليون درهم بزيادة 2% عن 2014.

وتصدرت وحدة المجمعات السكنية قائمة الوحدات، من حيث نسبة الزيادة في عائداتها التي ارتفعت 83% لتصل إلى 28.3 مليون درهم.

وبلغ متوسط الإشغال في جميع مراكز التسوق التابعة للمجموعة 98%. ومع انتهاء عملية توسعة مول الإمارات وسيتي سنتر مسقط وافتتاح سيتي سنتر معيصم، زاد عدد زوار مراكز التسوق التابعة للشركة خلال 2015 بنسبة 3%، مقارنة بالعام 2014 ليصل إلى 171 مليون زائر.

وانخفض متوسط عائد الغرفة المتاحة في الفنادق التابعة للمجموعة بنسبة 7%، على الرغم من انخفاض متوسط عائد الغرف عالمياً بنحو 10%.