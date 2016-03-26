شركة قابضة تملك كل مطارات السعودية بعد الخصخصة

جدد الدكتور فيصل بن حمد الصقير، مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، التأكيد على المضي بخطط خصخصة قطاع المطارات في السعودية، وإنهاء الدعم الحكومي للهيئة بحد أقصى بعد 5 سنوات من بداية برنامج التخصيص بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار الصقير في تصريح صحافي إلى إنشاء شركة قابضة مملوكة للهيئة باسم (شركة الطيران المدني السعودي القابضة)، تقوم بتملك الوحدات المخصصة والإشراف عليها وتحقيق التكامل بينها، بما يضمن تخفيض النفقات، وتعظيم الإيرادات، وتحسين الخدمات، مع المحافظة على كل معايير السلامة والأمن وأنظمة الطيران المدني.

وقال الصقير: "إن المنافع المتوقعة من نموذج الخصخصة المقترح تكمن في زيادة الكفاءة والفعالية، حيث ستكون لدى الوحدات مرونة في التوظيف، ووضع برنامج للحوافز يزيد من إنتاجية الموظفين، ويحسن الخدمات المقدمة للمسافرين بسبب تحول إدارة الوحدات لتكون على أسس تجارية وخدمية بحتة، ونمو الوحدات وتوسع نشاطها، ما يزيد دخلها، ويزيد توظيف السعوديين المؤهلين فيها، مع إمكانية استقطاب الكفاءات المميزة وزيادة دخل الهيئة.

وبين الصقير أن استراتيجية الخصخصة التي ستتبعها هيئة الطيران المدني، تستهدف تحويل جميع المطارات في المملكة وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة، بناء على مرسوم ملكي صدر بحقها.