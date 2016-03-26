"فوكسكون" تستحوذ على "شارب" بـ4.3 مليار دولار

ذكرت وسائل إعلام يابانية يوم السبت إن من المتوقع أن توقع شركتا شارب اليابانية وفوكسكون التايوانية المصنعة لشاشات آبل على صفقة استحواذ هذا الأسبوع بعد تأجيلات متكررة مع توقع أن يوافق الطرفان على برنامج إنقاذ أصغر عما كان مقررا من قبل لشركة شارب لصناعة الإلكترونيات.

وقالت صحيفة نيهون كيزاي شيمبون وصحف أخرى إن الشركتين ستعقدان اجتماعات لمجلسي إدارتهما يوم الأربعاء للموافقة على الصفقة والتوقيع رسمياً على اتفاق في اليوم التالي.

ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولي شارب وفوكسكون للتعليق.

وذكرت وسائل الإعلام أيضا أن فوكسكون ستخفض العرض الذي طرحته في وقت سابق، والذي يبلغ حجمه 489 مليار ين (4.3 مليار دولار) للإصدارت الجديدة لأسهم شارب بواقع نحو 100 مليار ين.

وكانت مصادر قد قالت لرويترز سابقا إن فوكسكون تسعى لتخفيض السعر في مفاوضات تم تمديدها.

وكادت الشركتان توقعا على اتفاق الشهر الماضي، ولكن فوكسكون أوقفت ذلك بعد كشف النقاب عن ديون لم يكن قد تم كشفها سابقا في الشركة اليابانية.

وستكون هذه الصفقة أكبر استحواذ لشركة أجنبية في قطاع التكنولوجيا باليابان.

وستعزز الصفقة موقف فوكسكون بوصفها الشركة المصنعة الرئيسية المتعاقدة مع آبل وستوفر لشارب الأموال اللازمة لبدء الإنتاج الضخم لشاشات الصمام الثنائي الباعثة للضوء (أو. إل. إي. دي) بحلول عام 2018.