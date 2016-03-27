"سابك" تخطط لبيع "بوليمرز شايبس" بـ500 مليون دولار

في السعودية، قالت مصادر لبلومبرغ، إن شركة "سابك" تسعى لبيع شركة "بوليمرز شايبس" الأميركية التابعة لها، في صفقة تقدر قيمتها بـ500 مليون دولار.

وأفادت المصادر بأن "سابك" عينت "سيتي غروب" لترتيب بيع "بوليمرزشايبس" التي تُعد من أكبر موزعي المنتجات البلاستيكية عالمياً، وتمتلك 75 فرعاً في الولايات المتحدة، إضافة إلى فروع في كل من كندا والمكسيك وتشيلي.

وكانت الشركة جزءا من عملية استحواذ قيمتها أحد عشر مليار وست مئة مليون دولار قامت بها "سابك" في عام ألفين وسبعة، لشراء أعمال المنتجات البلاستيكية التابعة لشركة جنرال إلكتريك.