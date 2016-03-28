غداً تداول أسهم "ميكو" في قطاع التجزئة بسوق السعودية

يبدأ غداً المستثمرون في السوق السعودية تداول أسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "ميكو" ضمن قطاع التجزئة، وستكون نسبة التذبذب للسهم عند 10%.

وكانت التغطية النهائية لاكتتاب الأفراد في "ميكو" قد بلغت نحو 275% بإجمالي 1.45 مليار ريال، فيما تجاوز عدد المكتتبين 400 ألف، وقد تم تخصيص 10 أسهم على الأقل لكل مكتتب بسعر 64 ريالا للسهم.

من ناحية أخرى، وافقت هيئة السوق المالية على طرح ثلاثين في المئة من أسهم شركة اليمامة للصناعات الحديدية، تعادل خمسة عشر مليونا ومئتي ألف سهم، وذلك في الفترة من السابع والعشرين من إبريل وحتى الثالث من مايو المقبل.