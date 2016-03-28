"الأبحاث والتسويق" تعلن عدم استعادتها لعقار بلندن

قالت شركة "الأبحاث والتسويق" إنها لم تتوصل لاتفاق من أجل استعادة العقار الذي باعته شركة تابعة لها في لندن، بقيمة 176 مليون ريال، وبالتالي سيتم تسجيل الأرباح الرأسمالية الناتجة عن البيع في الربع الأول من العام الحالي.

وسيتم أيضاً عكس المخصصات التي تم تجنيبها مقابل التكاليف الإضافية المتوقعة لاستعادة المبنى.

وكانت Media Investment Limited التابعة لـ "الأبحاث والتسويق" قد أعلنت عن بيع العقار المذكور في لندن إلى شركة Covent Garden Investment في أكتوبر الماضي.

وقالت الشركة إنها ستحقق ربحاً رأسمالياً من بيع المبنى بقيمة 107 ملايين ريال، إلا أن الشركة بدأت في ديسمبر الماضي في مفاوضات لاستعادة العقار لأسباب تعود لرؤية مجلس الإدارة.