البداد الإماراتية تدخل "غينيس" بأكبر مستودع بالعالم

حققت مجموعة البداد كابيتال التي تأسست عام 1971 إنجازاً عالمياً جديداً لدولة الإمارات العربية في سجل أرقامها القياسية لموسوعة غينيس العالمية، وذلك من خلال مشروع المستودع الذي قامت ببنائه على مساحة 503,751 قدما مربعة.

وحسب بيان صحافي صادر عن المجموعة فإن المستودع يتسع لتخزين أهرامات مصر أو اثنين من برج إيفل أو برج الامباير ستيت أو ستة ملاعب لكرة القدم، وتمت هندسة وتصميم وتصنيع وتركيب المستودع في المنشأة المتطورة للبداد كابيتال التي تقع مساحتها على 1.2 مليون قدم مربعة في مجمع دبي للتكنولوجيا وتم بناؤه في العاصمة الاماراتية أبوظبي.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، زايد البداد، خلال حفل تسليم شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، أن هذا الإنجاز يعكس دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة لكل مبادرات الريادة والإبداع على مستوى وطني واقليمي وعالمي.

وقال إن مجموعة البداد تتطلع للمنافسة عالميا، وهي تواصل نجاحها معتمدة على العقول العربية بهدف الارتقاء بكافة مخرجات المجموعة ليكون الإنسان العربي قادرا على مواجهة التحديات التي تواجهه ليحلق بالإبداع في مختلف القطاعات.