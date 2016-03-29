"دبي للاستثمار" تستحوذ على 20% اضافية من "العقارية"

استحوذت "دبي للاستثمار" على حصة 20% إضافية في "الشركة العقارية للاستثمار" بقيمة 98 مليون درهم، لترتفع حصتها في الشركة إلى 70%.

يشار إلى أن "العقارية للاستثمار" هي مشروع مشترك بين "دبي للاستثمار" و"الاتحاد العقارية" وتعمل في مجال الاستثمارات وتطوير العقارات في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لدبي للاستثمار خالد بن كلبان، إن الهدف من زيادة حصة الشركة في "العقارية للاستثمار" يتمثل في تعزيز خبرات الشركة في قطاع العقارات المحلي.

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تطوير المشاريع السكنية، ومنها "جرين كومينونتي" و"كورتيارد" التابع لماريوت.