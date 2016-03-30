تسوية نزاع "االمصرية للاتصالات" مع "فودافون"

أكدت المصرية للاتصالات أن اجتماع الجمعية العمومية العامة وافق اليوم على تسوية النزاع مع شركة فودافون مصر التي تمتلك فيها حصة 45%.

وستلتزم فودافون ومساهموها بتوزيع أرباح نقدية لا تقل عن 3.34 مليارات جنيه أي ما يعادل 375 مليون دولار من أرصدة الأرباح المرحلة.

يبلغ نصيب المصرية للاتصالات منها مليار ونصف المليار جنيه. وسيتم إقرار هذه التوزيعات على دفعتين متساويين من خلال جمعيتين عامتين في أبريل ويونيو 2016.

وأضافت المصرية للاتصالات في بيانها إلى بورصة مصر اليوم إن فودافون العالمية ستتنازل عن الدعوى التحكيمية المقامة ضد فودافون مصر بشأن استخدام العلامة التجارية. تجدر الإشارة الى أن الحكومة المصرية تمتلك 80% من أسهم المصرية للاتصالات.