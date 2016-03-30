صافولا: شراكة بـ100 مليون دولار مع "الأوروبي للتنمية"

أعلنت مجموعة صافولا السعودية، توقيع اتفاقية شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، حيث سيستثمر البنك 100 مليون دولار في الشركة المصرية المتحدة للسكر، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا.

وسيكون الاستثمار عن طريق ضخ 50 مليون دولار نقداً، وتحويل القرض الحالي الممنوح للشركة البالغ 50 مليون دولار، إلى أسهم.

وسيزيد هذا الاستثمار من رأسمال الشركة وتبعاً لذلك سيتم إصدارُ أسهم جديدة للبنك.

وستقوي هذه الاتفاقية العلاقة بين صافولا والبنك الأوروبي، وذلك من خلال تعزيز التعاون في تطوير صناعة الأغذية في الأسواق التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وستمنح هذه الاتفاقية البنك حق بيع الأسهم لمجموعة صافولا، كما يمنح الاتفاق حق خيار الشراء لصالح مجموعة صافولا وفقاً لشروط متفق عليها.

يُذكر أن حصة مجموعة صافولا في رأسمال الشركة بعد الاتفاقية ستنخفض من نحو 20% إلى نحو 11%، بينما ستبلغ حصة البنك في رأسمال الشركة نحو 47%.