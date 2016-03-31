"أديبتيو" تقترض 1.5 مليار دولار لتمويل صفقة "أمريكانا"

أكدت مصادر مصرفية لوكالة "بلومبرغ" أن شركة Adeptio حصلت على قرض من مجموعة من البنوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 18 شهراً، وذلك لتمويل صفقة شرائها حصة 69% في شركة "أمريكانا".

وتشمل قائمة المصارف كريديه سويس وCitigroup وStandard Chartered، إضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول والبنك الأهلي المتحد. وقد تتم إعادة تمويل جزء من هذا القرض بقرض آخر أو بإصدار من السندات بفترة استحقاق أطول.

وكانت شركة Adeptio قد وقعت مذكرة تفاهم لشراء حصة شركة "الخير الوطنية للأسهم والعقارات " المملوكة لمجموعة "الخرافي" في "أمريكانا"، وهي مرتبطة بنتائج الفحص النافي للجهالة.

يذكر أن مجموعة Adeptio تضم مجموعة من المستثمرين الخليجيين بقيادة محمد العبار رئيس شركة "إعمار" الإماراتية.